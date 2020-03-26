Двукратную чемпионку Европы дисквалифицировали на 8 лет за применение кровезаменителя

Двукратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике Кристина Йову получила дисквалификацию на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Румынская спортсменка была отстранена за применение кровезаменителя. При этом Йову наказана не из-за положительной допинг-пробы, а на основе свидетельских показаний.

Ранее она уже была дисквалифицирована на 4 года в 2013 году, но смогла сократить свое наказание, использовав ошибки в документах. Чуть позже, в 2016 году, после перепроверки допинг-проб, румынка лишилась бронзовой награды Олимпийских игр в Лондоне-2012.

Дисквалификация Йову начнет свой отсчет с 15 декабря 2018 года.

Отметим, что румынка ранее также выступала в разное время за сборные Молдавии и Азербайджана.