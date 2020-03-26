Прокуратура Татарстана рекомендовала бизнесу приостановить работу, способствующую распространению коронавируса

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Прокуратура Татарстана напомнила об ответственности за несоблюдение ограничительных мер, направленных против распространения нового типа коронавируса.

Напомним, что в Татарстане запрещено проведение массовых мероприятий численностью больше 20 человек. Также с 26 марта на территории РТ приостанавливается деятельность спортивных центров, плавательных бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных развлекательных организаций.

За невыполнение требований может грозить штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если же нарушение по неосторожности повлекло за собой массовое заболевание или смерть человека, то за это может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В связи с этим, прокуратура Татарстана во избежание привлечения к ответственности предлагает представителям бизнеса добровольно приостановить временно запрещенные и иные виды деятельности, способствующие распространению коронавируса среди населения.