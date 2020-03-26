Лев Лещенко находится в больнице Коммунарки с двусторонней пневмонией

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели в реанимацию инфекционной больницы в Коммунарке. У артиста диагностирована двусторонняя пневмония.

Сообщается, что Лещенко сдал анализы на коронавирус. Артист вместе с женой посещал Италию полтора месяца назад. Сейчас его состояние стабилизировано, сообщает Super.ru

Напомним, что больные коронавирусом в Москве содержатся в инфекционной больнице в Коммунарке.