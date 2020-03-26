Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Лев Лещенко находится в больнице Коммунарки с двусторонней пневмонией

12:54, 26.03.2020
Лев Лещенко находится в больнице Коммунарки с двусторонней пневмонией

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели в реанимацию инфекционной больницы в Коммунарке. У артиста диагностирована двусторонняя пневмония.

Сообщается, что Лещенко сдал анализы на коронавирус. Артист вместе с женой посещал Италию полтора месяца назад. Сейчас его состояние стабилизировано, сообщает Super.ru

Напомним, что больные коронавирусом в Москве содержатся в инфекционной больнице в Коммунарке.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров