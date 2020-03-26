Лев Лещенко находится в больнице Коммунарки с двусторонней пневмонией
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели в реанимацию инфекционной больницы в Коммунарке. У артиста диагностирована двусторонняя пневмония.
Сообщается, что Лещенко сдал анализы на коронавирус. Артист вместе с женой посещал Италию полтора месяца назад. Сейчас его состояние стабилизировано, сообщает Super.ru
Напомним, что больные коронавирусом в Москве содержатся в инфекционной больнице в Коммунарке.Общество
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