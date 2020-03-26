В хостеле Казани за долги избили и ограбили мужчину

В одном их хостелов Казани постоялец избил знакомого. Он отобрал у него мобильник и деньги.

Задержали мужчину в тот же вечер сотрудники Росгвардии. Ориентировка со слов 46-летнего потерпевшего была направлена всем дежурным нарядам. Нашли подозреваемого у дома по улице Карла Маркса. Им оказался ранее судимый за различные преступления 53-летний гражданин. При досмотре у него изъяли похищенный телефон и две тысячи рублей, передает пресс-служба Росгвардии.

Свою вину задержанный признал и объяснил, что потерпевший задолжал ему деньги

