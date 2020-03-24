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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

12:52, 24.03.2020
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке
Фото: Реальное время

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке. При этом Банк России на прошлой неделе заявил, что не будет повышать ключевую ставку.

Согласно опросу «РИА Новости», банк «Открытие» поднял ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. Ставки по вкладам повысились в «Совкомбанке» и «Тинькофф-банке».

Не изменились условия по ипотечным кредитам и вкладам в ВТБ и «Почта-банке».

Общество Татарстан
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