Российские банки начали повышать ставки по ипотеке

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Российские банки начали повышать ставки по ипотеке. При этом Банк России на прошлой неделе заявил, что не будет повышать ключевую ставку.

Согласно опросу «РИА Новости», банк «Открытие» поднял ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Стоимость беззалоговых кредитов осталась на прежнем уровне. Ставки по вкладам повысились в «Совкомбанке» и «Тинькофф-банке».

Не изменились условия по ипотечным кредитам и вкладам в ВТБ и «Почта-банке».

