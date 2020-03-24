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СМИ сообщили о второй смерти пациентки с коронавирусом в Москве

08:58, 24.03.2020
СМИ сообщили о второй смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Фото: pixabay.com

СМИ сообщили о еще одном летальном исходе пациентки с коронавирусной инфекцией. 69-летняя москвичка умерла поздно вечером 23 марта.

По данным телеканала РЕН ТВ, Зинаида М. была госпитализирована 19 марта. Дочь женщины недавно вернулась из Португалии. Точная причина смерти пока еще выясняется.

По обновленным данным портала стопкоронавирус.рф, в России пока нет зафиксированных смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее в Москве умерла первая женщина с коронавирусной инфекцией. Однако причиной смерти значится отрыв тромба.

Общество
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