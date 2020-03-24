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Неустановленных чиновников исполкома Казани и Росреестра подозревают в афере на 500 млн рублей

07:11, 24.03.2020
Неустановленных чиновников исполкома Казани и Росреестра подозревают в афере на 500 млн рублей
Фото: yandex.ru/maps

В УВД Казани возбуждено уголовное дело об уводе муниципального участка с кадастровой стоимостью в полмиллиарда рублей. Как выяснило «Реальное время», под подозрением — пока еще не установленные чиновники исполкома Казани и Управления Росреестра по Татарстану, в сговоре с которыми было проведено отчуждение земли.

Первый фигурант дела уже отправлен под домашний арест по решению Вахитовского райсуда Казани. Это бывший главврач санатория «Ливадия» и владелец группы компаний «Рифэль» Риф Бурганов.

Детали — в материале «Реального времени».

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