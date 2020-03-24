Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и метель

Во вторник, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, метели с ухудшением видимости до 500 м и менее. Днем синоптики также прогнозируют мокрый снег и дождь, метель в отдельных районах республики.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха — от -1°С до +4°С. В Казани она составит от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +4°С.

На дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша.