Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и метель
Во вторник, 24 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром ожидаются осадки, местами сильные в виде снега, метели с ухудшением видимости до 500 м и менее. Днем синоптики также прогнозируют мокрый снег и дождь, метель в отдельных районах республики.
Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 15—17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха — от -1°С до +4°С. В Казани она составит от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от +1°С до +4°С.
На дорогах гололедица, снежные заносы, снежная каша.Общество Татарстан
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