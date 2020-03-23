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В многоквартирных домах Казани проводят дезинфекцию

16:34, 23.03.2020 1
В многоквартирных домах Казани проводят дезинфекцию
Фото: realnoevremya.ru

Управляющие компании Казани усилили работу по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. Специалисты проводят уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, обработку дверей, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, кнопок вызова и приказных панелей лифтов, домофонов, почтовых ящиков, стен и полов.

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» призвал обратить особое внимание на первые этажи подъездов.

«Понятно, что обработать весь 10-этажный дом полностью не хватит никаких физических ресурсов, но входная дверь, домофон, лестничный маршрут до лифта и сами лифтовые кабины должны регулярно обрабатываться», — приводит его слова пресс-служба мэрии.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:45
    ХА, у нас даже уборщицы нет, о какой дезинфекции может идти речь
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