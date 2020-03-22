В Татарстане за последние сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом
В Татарстане за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб.
Всего в Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания. Все они — завозные. Коронавирус диагностирован у четырех жителей Татарстана, пятый — у гражданина из другого региона Российской Федерации.
Пока что ни один из заболевших не вылечился.
За последние сутки было осмотрено 34 прибывших рейса.ОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым