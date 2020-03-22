Новости общества

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за последние сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом

21:15, 22.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
В Татарстане за последние сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб.

Всего в Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания. Все они — завозные. Коронавирус диагностирован у четырех жителей Татарстана, пятый — у гражданина из другого региона Российской Федерации.

Пока что ни один из заболевших не вылечился.

За последние сутки было осмотрено 34 прибывших рейса.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров