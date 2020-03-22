В Татарстане за последние сутки не выявили ни одного случая заболевания коронавирусом

В Татарстане за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа, сообщает республиканский штаб.

Всего в Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания. Все они — завозные. Коронавирус диагностирован у четырех жителей Татарстана, пятый — у гражданина из другого региона Российской Федерации.



Пока что ни один из заболевших не вылечился.

За последние сутки было осмотрено 34 прибывших рейса.