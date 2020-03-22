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В Нижнекамске появится кованая композиция из меча и звезды ко Дню Победы

01:16, 22.03.2020 Сюжет:  75-летие Великой Победы
В Нижнекамске появится кованая композиция из меча и звезды ко Дню Победы
Фото: e-nizhnekamsk.ru

В Нижнекамске 9 мая презентуют стилизованный символ Победы — кованую композицию из меча и звезды.

Конструкцию изготовили шесть кузнецов из разных уголков России на прошедшем недавно фестивале «Камский клинок», передает пресс-служба Нижнекамского района.

«Это звезда — символ Красной Армии — и меч, который послужил орудием защиты нашей страны от немецко-фашистских захватчиков», — рассказал один из мастеров Александр Тыртов.

ОбществоИстория Татарстан
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