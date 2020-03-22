В Нижнекамске появится кованая композиция из меча и звезды ко Дню Победы

В Нижнекамске 9 мая презентуют стилизованный символ Победы — кованую композицию из меча и звезды.

Конструкцию изготовили шесть кузнецов из разных уголков России на прошедшем недавно фестивале «Камский клинок», передает пресс-служба Нижнекамского района.

«Это звезда — символ Красной Армии — и меч, который послужил орудием защиты нашей страны от немецко-фашистских захватчиков», — рассказал один из мастеров Александр Тыртов.

