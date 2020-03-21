В Казани сняли документальный фильм о Великой Отечественной войне
В Казани сняли документальный фильм, посвященный участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, ныне проживающим в Кировском и Московском районах города.
Он называется «Мирные дети далекой войны».
В фильме ветераны делятся своими жизненными историями, моментами, которые навсегда остались в их памяти.
Фильм режиссера Ришата Нафикова создан при поддержке администрации Кировского и Московского районов. Идея принадлежит Лидии Абалаковой, ветерану труда, почетному ветерану ОАО «Тасма-Холдинг», передает мэрия Казани.
Посмотреть киноленту можно на сайте kzn.ru в разделе «Казань — город трудовой доблести».ОбществоИсторияКультура Татарстан
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