СМИ рассказали о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией, для того, чтобы регулировать мировые цены на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.

Как сообщает американская газета The Wall Street Journal, сторонники такого плана выступают за стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала, произошедшего после переговоров ОПЕК+ в Вене в начале марта.

Отмечается, что осуществление этого плана поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией и может помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой, предположили источники газеты.

Всего разработано несколько планов развития нефтяного союза, в том числе и предполагающий использование национальных запасов нефти.

Идея обсуждается в министерстве, однако ее еще не одобрило ни руководство, ни Белый дом, пишет издание.



Напомним, что мировые цены на нефть обрушились после того, как Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в начале марта не смогли прийти к соглашению по поводу продления сделки после первого квартала 2020 года.