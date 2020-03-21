Главный архитектор Центра Цифровой Транформации Татарстана перешел в правительство России
Главный архитектор цифровой платформы Центра Цифровой Трансформации Татарстана Антон Тараев стал помощником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Тараев является автором стратегии создания и развития Цифровой Платформы республики. Также под его руководством были созданы ключевые центры компетенций: аналитика больших данных, R&D и блок архитектурных решений, сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.ТехнологииОбществоВласть Татарстан
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