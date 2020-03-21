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Депутат совета Челнов рассказал, что 10 лет назад подготовил продукты и убежище для изоляции

13:50, 21.03.2020
Депутат совета Челнов рассказал, что 10 лет назад подготовил продукты и убежище для изоляции
Фото: avito.ru

Депутат городского совета Набережных Челнов Владимир Васев рассказал журналистам, что еще 10 лет начал начал готовиться к ситуациям, при котором потребуется самоизоляция. Он подготовил убежище и продукты питания.

Чиновник рассказал, что предполагал подобные развития событий в мире и «подготовил себя во всех отношениях».

«У меня все хорошо, все подготовлено и проблем никаких нет. Продукты у меня закуплены давно, помещение, где отсидеться, тоже есть, — цитирует Васева Chelny-biz.ru.

Где именно находится его убежище и что оно из себя представляет, он рассказать отказался.

Ранее в Набережных Челнах искали инвестора для строительства бомбоубежища.

Общество Татарстан
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