В Татарстане заработала «горячая линия» Министерства образования и науки РТ

Министерство образования и науки РТ запустило «горячую линию» для поддержки учебным учреждениям, которые временно переходят на дистанционные заняти.

Специалисты ответят на вопросы родителей, педагогов и органов управления образованием по организации дистанционного обучения и работы школ, колледжей, техникумов и вузов в эпидемиологической ситуации.

Задать вопросы специалистам можно по телефону: (843) 294-95-70. Операторы работают в будни с 09:00 до 18:00.

Ранее в Татарстане заработала горячая линия для пенсионеров.

