Новости общества

08:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане заработала «горячая линия» Министерства образования и науки РТ

07:40, 21.03.2020
В Татарстане заработала «горячая линия» Министерства образования и науки РТ
Фото: mon.tatarstan.ru

Министерство образования и науки РТ запустило «горячую линию» для поддержки учебным учреждениям, которые временно переходят на дистанционные заняти.

Специалисты ответят на вопросы родителей, педагогов и органов управления образованием по организации дистанционного обучения и работы школ, колледжей, техникумов и вузов в эпидемиологической ситуации.

Задать вопросы специалистам можно по телефону: (843) 294-95-70. Операторы работают в будни с 09:00 до 18:00.

Ранее в Татарстане заработала горячая линия для пенсионеров.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров