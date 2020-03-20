СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе
Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал австрийский Тироль.
По его информации, многие туристы — более половины зараженных Норвегии и треть зараженных Дании — были инфицированы на популярном горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль. Также на Тироль приходится немногим менее четверти случаев заражения в самой Австрии.
На данный момент в Тироле действует карантин во всех 279 общинах. Всего в Австрии коронавирусом заражено 2 203 человека, еще шестеро умерли.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавируса COVID-19.Общество
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