СМИ назвали один из главных очагов коронавируса в Европе

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе стал австрийский Тироль.

По его информации, многие туристы — более половины зараженных Норвегии и треть зараженных Дании — были инфицированы на популярном горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль. Также на Тироль приходится немногим менее четверти случаев заражения в самой Австрии.

На данный момент в Тироле действует карантин во всех 279 общинах. Всего в Австрии коронавирусом заражено 2 203 человека, еще шестеро умерли.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что Европа превратилась в эпицентр пандемии коронавируса COVID-19.