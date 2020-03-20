Для расширения производства антисептиков необходим акциз: Минниханов взял вопрос на контроль

Рустам Минниханов сегодня посетил предприятие АО «Аромат», которое взяло на себя увеличение объемов производства дезинфицирующих средств.

Завод может производить антисептики (дезинфицирующие средства, гигиенические гели и спреи для рук и поверхностей), в том числе в таре большого объема для промышленных и автотранспортных предприятий. Для этого предприятию необходим специальный акциз.

В условиях особого санитарно-эпидемиологического режима Рустам Минниханов взял решение этого вопроса на личный контроль. Вопрос будет вынесен на обсуждение на федеральном уровне.

«В интернете сейчас расплодились спекулянты, которые предлагают антисептические средства по завышенным ценам. Это недопустимо. Необходимо обеспечить продажу антисептиков в нужном количестве через торговые и аптечные сети», — цитирует президента РТ пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в РТ два предприятия расширили производство антисептиков.

