За первую половину марта 7 брендов изменили цены на автомобили, 4 — подняли

За две недели марта на российском рынке семь брендов изменили свои прайс-листы. Из них четыре решили однозначно поднять цены.

Еще один сбавил стоимость авто, а остальные два бренда умудрились поднять ценники одних машин и опустить стоимость других.

Как отмечает «Автостат» Ravon снизил цены на весь модельный ряд. Прейскурант изменился от 2 до 49 тысяч рублей.

Renault поднял стоимость части модельного ряда кроссовера Duster. При этом ценник для топовой комплектации Adventure с механикой наоборот опустились от 2 до 52 тысяч рублей.

Lexus, также добавил цену для 15 моделей. В то же время подешевели седан ES200 и кроссовер UX200 они стали доступнее на 216 — 391 тысячу рублей соответственно.

Так, все комплектации китайского кроссовера Changan CS55 подорожали на 30 тысяч рублей, а весь модельный ряд Suzuki получил прибавку от 20 до 50 тысяч.

Немецкий бренд BMW увеличил стоимость 20 моделей на 10 — 390 тысяч рублей.

Toyota тоже с 1 марта подняла цены, на седан Camry, пикап Hilux, внедорожники Fortuner, LC 200 и LC Prado. Их стоимость выросла на 26 — 101 тысячу рублей.