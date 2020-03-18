Apple презентовал обновленный планшет iPad Pro

Корпорация Apple представила обновленную модель планшета iPad Pro. Заказать его можно со среды, 18 марта, сообщили в компании.

По данным Apple, iPad Pro получил процессор A12Z Bionic, который является один из самых современных и продуктивных.

Планшеты будут предлагаться с экранами диагональю 11 или 12,9 дюйма. На его задней панели расположен блок с двумя камерами. Он получил пять микрофонов для «студийного качества» записи звука и сканер LiDAR для работы с технологией дополненной реальности.