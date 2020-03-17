Новый сорт пшеницы с фиолетовыми зернами начнут размножать в Татарстане

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода РТ

На государственном сортоиспытании находится сорт пшеницы «надира» с фиолетовыми зернами селекции Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Размножать этот сорт начнут в Арском районе, рассказала научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства Нурания Василова.

Такая пшеница впервые появится на сортоучастках Татарстана. Новый сорт появился путем скрещивания. «В свое время получили от Омского СибНИИСХоза линии кормовой пшеницы, они были окрашены в фиолетовый цвет. Мы ввели их в гибридизацию и получили хорошую комбинацию с фиолетовыми зернами», — пояснила Василова.

Хлеб из нового сорта пшеницы будет полезен для укрепления здоровья, повышения иммунитета, профилактики некоторых заболеваний, передает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Ранее сообщалось, что ученые Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук вывели сорт пшеницы к 100-летию ТАССР.

