Сотрудник АвтоВАЗа заразился коронавирусом

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В Самарской области один из сотрудников АвтоВАЗа госпитализирован с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Сообщается, что сотрудник подхватил инфекцию от близкого человека, недавно вернувшегося из Испании.

«Администрация АвтоВАЗа совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним. Они были помещены в изолированные больничные условия. Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы», — передает сообщение автоконцерна «Российская газета».

Ранее шестеро детей в Башкирии были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

