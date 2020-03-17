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Сотрудник АвтоВАЗа заразился коронавирусом

11:02, 17.03.2020 1
Сотрудник АвтоВАЗа заразился коронавирусом
Фото: архив

В Самарской области один из сотрудников АвтоВАЗа госпитализирован с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Сообщается, что сотрудник подхватил инфекцию от близкого человека, недавно вернувшегося из Испании.

«Администрация АвтоВАЗа совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним. Они были помещены в изолированные больничные условия. Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы», — передает сообщение автоконцерна «Российская газета».

Ранее шестеро детей в Башкирии были госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:54
    Почему не был помещен на карантин тот близкий человек, вернувшийся из Испании? Почему ни слова о человеке вернувшемся из Испании? Он то где?
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