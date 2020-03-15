WhatsApp добавит возможность переходить на автоматическое удаление сообщений

Мессенджер WhatsApp получит функцию автоматического стирания сообщений в обычных чатах. Ранее она распространялась только на групповые беседы.

В бета-версиях популярного мессенджера пользователи теперь смогут настроить автоматическое удаление сообщений для любых бесед. При этом пользователи могут самостоятельно выбирать, как долго следует хранить беседы.

Сейчас доступны несколько вариантов продолжительности срока хранения сообщений — от 1 часа до года. После активации функции рядом со временем отправки сообщения появляется изображение часов, которое подтверждает, что в будущем сообщение исчезнет.

Напомним, что число пользователей WhatsApp в феврале достигло 2 млрд человек.



