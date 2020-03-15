Власти США внесли в черный список две российские компании

Министерство торговли США внесло в черный список 24 компании из пяти стран мира как угрожающие национальной безопасности. В их число попали и зарегистрированные в России Avilon Ltd. и Technomar.

«Правительство США считает, что эти 24 организации действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС уведомление Бюро промышленности и безопасности.

По версии американских властей обе компании закупали в США товары в обход лицензионных требований для российской Technopole Company, уже внесенной в черный список в 2016 году.

Один из крупнейших автодилеров в России Avilon, который также является дилером российской представительской марки Aurus, отношения к этим компаниям не имеет, добавляет агентство.