В Казани возбудили уголовное дело из-за того, что заключенный пробыл в колонии на месяц больше срока

В Казани Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников исправительной колонии №18, из-за которых осужденный пробыл в местах заключения больше положенного срока. Дело возбуждено по статье «Халатность».

Как сообщает правозащитная организация «Зона права», 34-летний мужчина должен был выйти из ИК в октябре 2019 года, однако это произошло только в ноябре — на 1 месяц и 8 дней позже положенного срока.

Кроме того, СК проверит информацию о том, что начальник колонии требовал от заключенного деньги за решение вопроса с освобождением уже после соответствующего постановления суда.