Минцифры Татарстана обязали рассчитаться с поставщиком по госконтракту

Прокуратура обязала Минцифры РТ погасить задолженность по исполненному госконтракту на сумму в 1,5 млн рублей.

Было установлено, что в апреле 2019 года Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана и ООО «Когорта-М» заключили госконтракт на модернизацию региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики.

Поставщик выполнил свои обязательства в полном объеме, однако заказчик не оплатил оказанные услуги вовремя. Таким образом, сумма задолженности составила 1,5 млн рублей.

Для устранения нарушений прокуратура вынесла в адрес главы Минцифры РТ представление, по результатам рассмотрения которого заместителя министра привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также по постановлению республиканской прокуратуры замминистра привлекли и к административной ответственности по статье «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения» (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Минцифры Татарстана полностью погасило задолженность перед компанией, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.