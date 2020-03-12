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В Госсовете Татарстана предложили внести в Конституцию поправки о защите родных языков

11:46, 12.03.2020
В Госсовете Татарстана предложили внести в Конституцию поправки о защите родных языков
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин предложил подготовить обращение к президенту РФ о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков.

Его предложение поддержали и другие депутаты республиканского парламента, передает корреспондент «Реального времени».

Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил Хабибуллина подготовить обращение в течение заседания. Депутат отметил, что текст будут готовить семь человек.

Напомним, что Хабибуллин призвал Госсовет поддержать предложенные ранее поправки в основной закон страны.

ОбществоВласть Татарстан
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