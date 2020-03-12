В Госсовете Татарстана предложили внести в Конституцию поправки о защите родных языков
Депутат Госсовета РТ Альберт Хабибуллин предложил подготовить обращение к президенту РФ о внесении в Конституцию поправок, гарантирующих сохранение родных языков.
Его предложение поддержали и другие депутаты республиканского парламента, передает корреспондент «Реального времени».
Спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил Хабибуллина подготовить обращение в течение заседания. Депутат отметил, что текст будут готовить семь человек.
Напомним, что Хабибуллин призвал Госсовет поддержать предложенные ранее поправки в основной закон страны.
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