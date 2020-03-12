Госсовет РТ призвали поддержать поправки к Конституции РФ об организации публичной власти

Депутат Альберт Хабибуллин призвал Госсовет РТ поддержать законопроект о поправке к Конституции о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти.

«Нынешняя конституционная реформа — самая масштабная с 1993 года, на современном этапе развития государства, необходимо обеспечить стабильное развитие многонационального народа РФ и повысить эффективность всех ветвей власти. Внесенные поправки являются актуальными и своевременными. Прошла широкая общественная дискуссия, обсуждение в Госдуме РФ, логичным продолжением стала бы наша единогласная поддержка предложенных изменений», — сказал Хабибуллин.

Спикеры отметили, что большинство россиян намерены прийти на участки, большинство скажет поправкам «да».

«Много людей не определились, сомневаться — это естественное состояние думающего человека, но нам депутатам принимать решение здесь и сейчас. И решения только два: да или нет. Есть такой медицинский принцип «Не навреди». Призываю обратиться к нему при принятии решения», — обратился к Госсовету депутат Алексей Созинов.

Ответ «нет», по его словам, принесет гораздо более негативные последствия для РТ и для всех.

Ранее в Татарстане и других регионах России заработал информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ.

