Жители Татарстана могут задать вопросы о проведении голосования по поправкам в Конституцию

С 10 марта в Татарстане и других регионах России заработал информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии РФ. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 18:200 в период подготовки к общероссийскому голосованию по вопросу внесения изменений в Конституцию России.

Задать вопросы о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ можно по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8(800)200-00-20, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию РФ. Теперь в основном законе страны могут быть прописаны новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляются социальные гарантии государства перед гражданами, меняется круг полномочий парламента, запрещается отчуждение федеральных территорий, устанавливается статус русского языка. Также в число поправок вошло упоминание Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Также новые поправки позволяют действующему президенту России баллотироваться на новый срок — в 2024 году.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля, этот день будет выходным.

