Восьмилетняя девочка из Татарстана стала фотомоделью-благотворителем

Фото: @zoyakukushkina

Восьмилетняя модель Зоя Кукушкина из Татарстана стала известной моделью. Заработанные деньги она направляет на создание видеоанкет детей-сирот, чтобы они нашли родителей.

Зоя и сама была сиротой и жила в детском доме в Кемеровской области. Девочку удочерила семья из Татарстана. Один раз ребенка заметил в магазине модельный скаут и предложил сотрудничество. Зою начали приглашать на съемки, показы мод, девочка становилась лицом Disney. Затем вместе с мамой они создали свой бренд одежды, передает Life.

Заработанный деньги девочка направляет на съемку видеоанкет детей-сирот, надеясь, что это может помочь будущим родителям заметить своего малыша.