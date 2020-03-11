Жители казанского поселка Первомайский вновь пожаловались на попадание нечистот в Кабан — видео

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Жители поселка Первомайский в Казани пожаловались на попадание грязи из канализации в озеро Кабан, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, что в августе 2019 года в Казани уже останавливали канализационный слив в озеро Средний Кабан после жалоб жителей поселка Первомайский. «На улицах невозможно дышать, грязная вода протекает по всему поселку и впадает в водный объект», — писали они.

На этот жители пожаловались на зловонный фонтан, который бьет из канализационного колодца прямо около домов. На данный момент известно, что застройщик домов, стоящих рядом с поселком, не передал колодец на баланс УК.

Подробнее — в репортаже ТНВ.