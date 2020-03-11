Цулыгин заявил, что тренер «Авангарда» Хартли в плей-офф ничем его не удивил

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу в серии с «Авангардом» и выход уфимцев в полуфинал Восточной конференции.

— Напряженная игра. Равная. Здорово, что использовали свои моменты, забили в большинстве. Отлично сыграли в меньшинстве, ловили на себя шайбы, пластались, Метсола выручал. Играли хорошо все вместе, как команда. Смогли оставить равновесие в две шайбы на третий период, забили после счета 2:1. Играли хорошие две команды в серии, несмотря на счет, все игры были упорные.

— По ходу сезона в вашу сторону вновь было много критики. После того, как прошли Омск, с ваших плеч спал груз ответственности?

— Он не спадал, как был, так и остался. Это судьба тренера, постоянно критикуют, ищут ошибки. Если честно работать с командой, результат придет.

— Второй сезон подряд вы остаетесь в плей-офф без лучшего снайпера и уверенно проходите первый раунд. Как удается без больших потерь заменить лидера?

— Секрет в том. что это командный вид спорта. Свято место пусто не бывает. Приходит другой с большим желанием. Может, не так удачно заменяет, но старается. Без Сошникова тяжело, не могли найти игру в большинстве. Хорошо, что потом перестроились, смогли найти сочетания. Главное, что есть желание помочь команде. Сошников катается на льду, хочется, чтобы он восстановился, посмотрим, как будет реагировать организм.

— Почему не было Хохрякова?

— Хохряков получил повреждение и не мог играть. Никто бы просто так не убирал хоккеиста в такой хорошей форме. Хохряков только сегодня съездил на обследование. Пока по срокам ничего непонятно.

— Было ли какое-то решение Хартли, которое вас удивило?

— Было все, что мы ожидали, — сказал Цулыгин.