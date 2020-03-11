Бой между Очигавой и Канниццаро пройдет в Казани со зрителями

Фото: скриншот (на фото — Софья Очигава)

Бой между итальянкой Анджелой Канниццаро и россиянкой Софьей Очигавой за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) состоится в Казани в присутствии зрителей. Поединок пройдет 12 марта



«Мы общались с министром спорта республики и получили разрешение проводить турнир со зрителями», — сообщил промоутер Очигавы Сергей Завилейский (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Канниццаро прошла медицинские проверки перед боем и будет участвовать в поединке.