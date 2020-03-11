Новости спорта

18:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Бой между Очигавой и Канниццаро пройдет в Казани со зрителями

17:12, 11.03.2020
Бой между Очигавой и Канниццаро пройдет в Казани со зрителями
Фото: скриншот (на фото — Софья Очигава)

Бой между итальянкой Анджелой Канниццаро и россиянкой Софьей Очигавой за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) состоится в Казани в присутствии зрителей. Поединок пройдет 12 марта

«Мы общались с министром спорта республики и получили разрешение проводить турнир со зрителями», — сообщил промоутер Очигавы Сергей Завилейский (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что Канниццаро прошла медицинские проверки перед боем и будет участвовать в поединке.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров