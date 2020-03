Майк Тайсон отправил в нокаут Эминема в новом клипе рэпера

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон принял участие в новом клипе рэпера Эминема на песню Godzilla.

«Хорошо провел время, нокаутировав Эминема в новом видео. То, что ты все еще делаешь большие вещи вместе с Dr. Dre, поистине вдохновляет», — написал Тайсон в своем твиттер-аккаунте.



Трек Godzilla был записан совместно с рэпером Juice WRLD, умершим в начале декабря 2019 года от передозировки наркотическими средствами. Последние 40 секунд ролика Эминем посвятил умершему музыканту.

Клип был выложен на официальном YouTube-канале мультимедийной компании Lyrical Lemonade и за несколько часов набрал более 6 млн просмотров.

Had a good time knocking out @Eminem in his new video. Truly inspiring how you and Dre are still doing big things. Watch the full music video at https://t.co/ra2G1H7UAw #godzillachallenge pic.twitter.com/UlKlTVFLGx