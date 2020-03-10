Сборная Китая по прыжкам в воду не приедет на этап Мировой серии в Казань

Сборная Китая по прыжкам в воду пропустит этап Мировой серии в Казани. Такое решение связано с эпидемией коронавируса.

«Китайцы в итоге отказались от участия в Мировой серии в Казани», — сказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева (цитата по «Р-Спорт").

Этап пройдет в Казани 20-22 марта. Подобные соревнования проходят в Казани с 2015 года. В прошлом сезоне Казань принимала четвертый этап Мировой серии, который проходил с 10 по 12 мая.