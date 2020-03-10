Каждая седьмая жительница Татарстана заявила об ущемлении прав на работе

Ущемление на работе испытывают 14% жительниц Татарстана. Это следует из результатов онлайн-опроса агентства «ПромРейтинг», проведенного среди 622 респондентов женского пола.

О снижении возможностей живущих в России женщин за последние 10 лет сообщили 8% опрошенных, свободы — 12%. При этом 65% и 55% респонденток соответственно сообщили об обратном.

Полагают, что мужчинам в России живется легче, чем женщинам, 39% респонденток, а 45% затруднились с ответом на этот вопрос. Также, по мнению жительниц Татарстана, при одинаковых профессиональных качествах работодатель предпочтет трудоустроить мужчину, а не женщину (59%).

Ранее эксперты назвали самые популярные в России женские профессии.