Названы самые популярные в России женские профессии

Фото: Реальное время

Среди женщин в России наиболее популярна профессия продавца — на таких должностях работают 13,1% всех трудоустроенных женщин в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Еще 10,1% женщин работают в сфере образования — здесь речь идет как об учителях, так и о воспитателях. На третьем месте — специалисты в сфере бизнеса и администрирования, эта профессия охватывает 9,7% от всех работающих женщин в стране; средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%), медсестры (6,7%).