«Аэрофлот» опроверг данные о смерти двух котов в самолете

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе из Нью-Йорка в Москву.

В конце января СМИ сообщали, что в самолете, следующем по данному маршруту, погибли два кота. Тогда «Аэрофлот» возложил ответственность на грузчиков компании «Шереметьево Хэндлинг». Расследованием ситуации занимались органы внутренних дел, а также «Шереметьево Хэндлинг».

В итоге информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла, пишет «РИА Новости».

«Компания «Аэрофлот» готова отстаивать позицию в суде», — отметили там.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Аэрофлот» отказался пускать в салон самолета толстого кота Виктора, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет. Завтра кот вместе с хозяином приедет в Казань.