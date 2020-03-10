«Аэрофлот» опроверг данные о смерти двух котов в самолете
Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе из Нью-Йорка в Москву.
В конце января СМИ сообщали, что в самолете, следующем по данному маршруту, погибли два кота. Тогда «Аэрофлот» возложил ответственность на грузчиков компании «Шереметьево Хэндлинг». Расследованием ситуации занимались органы внутренних дел, а также «Шереметьево Хэндлинг».
В итоге информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла, пишет «РИА Новости».
«Компания «Аэрофлот» готова отстаивать позицию в суде», — отметили там.
Напомним, что в ноябре прошлого года «Аэрофлот» отказался пускать в салон самолета толстого кота Виктора, потому что масса животного превышала положенные 8 килограммов. Находчивый хозяин подменил кота на досмотре более стройной кошкой, а потом все-таки пронес в самолет. Завтра кот вместе с хозяином приедет в Казань.БизнесТранспорт
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