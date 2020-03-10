Путин выступил против продления полномочий президента
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сильной президентской вертикали в России.
Также он прокомментировал предложение о поправках в части продления полномочий действующего президента. По его словам, выборы должны быть открытыми и конкурентными, а на выборах главы государства всегда должна быть альтернатива.
Глава государства подчеркнул, что он против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Конституцию.
«Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков», — отметил Путин.
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