Кашшаи не будет разбирать спорные решения арбитров в РПЛ после каждого тура

Глава Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) не будет разбирать спорные судейские решения после каждого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сложные и спорные вопросы будут разбираться на ЭСК, куда входят, в том числе, Виктор Кашшаи и Сергей Фурса. Клубы будут проинформированы о ее решениях. Оперативные комментарии по судейству на данный момент давать не планируем — Виктор Кашшаи собирается проводить брифинги, но не после каждого тура», — говорится в заявлении медиа-службы РФС.

Предыдущий глава Департамента судейства РФС Сергей Егоров устраивал брифинги после каждого тура РПЛ, в котором разбирал все спорные решения арбитров в матчах лиги.

Напомним, ранее глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи отстранил арбитров Алексея Еськова и Станислава Васильева от работы в РПЛ из-за ошибок в матчах «Рубина» и «Уфы».