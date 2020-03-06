Арбитры Еськов и Васильев отстранены от работы в РПЛ из-за ошибок в матчах «Рубина» и «Уфы»

Футбольные судьи Алексей Еськов и Станислав Васильев отстранены от работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) как минимум на два тура.

Такое решение вынес новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи, впервые применивший санкции в отношении арбитров.

Еськов получил отстранение из-за ошибки в игре 20-го тура РПЛ. В матче «Тамбов» — «Рубин» (0:0) он не показал желтую карточку защитнику хозяев Ойеволе, которая должна была стать для игрока второй.

Васильев обслуживал игру того же тура «Краснодар» — «Уфа» (2:0). Защитник хозяев Кайо должен был получить вторую желтую карточку, но арбитр встречи не стал выносить второе предупреждение игроку «быков». После матча «Уфа» подала протест в РФС на действия судьи.