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Зиля Батыршина завоевала «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

10:27, 10.03.2020
Зиля Батыршина завоевала «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе
Фото: minsport.tatarstan.ru

Татарстанская спортсменка Зиля Батыршина завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе, прошедшей в Никосии.

Уроженка Сабинского района в паре с Антоном Астаховым из Липецка выступила в миксте в дисциплине скит.

Батыршина с Астаховым на двоих в квалификации поразили 143 мишени из 150 возможных. В матче за бронзу россияне оказались точнее киприотов и выиграли со счетом 36-35.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с президентом Федерации стрелкового спорта Татарстана и главным тренером сборной Сергеем Деминым.

СпортОбщество Татарстан
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