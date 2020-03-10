Зиля Батыршина завоевала «бронзу» Кубка мира по стендовой стрельбе

Татарстанская спортсменка Зиля Батыршина завоевала бронзовую медаль на Кубке мира по стендовой стрельбе, прошедшей в Никосии.

Уроженка Сабинского района в паре с Антоном Астаховым из Липецка выступила в миксте в дисциплине скит.

Батыршина с Астаховым на двоих в квалификации поразили 143 мишени из 150 возможных. В матче за бронзу россияне оказались точнее киприотов и выиграли со счетом 36-35.

Напомним, ранее в «Реальном времени» вышло интервью с президентом Федерации стрелкового спорта Татарстана и главным тренером сборной Сергеем Деминым.

