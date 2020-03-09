В Татарстане может появиться «виртуальная» ОЭЗ для региональных IT-проектов
Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко создать в Татарстане «виртуальную особую экономическую зону для реализации региональных цифровых сервисов».
Предложение было озвучено в ходе визита вице-премьера в Иннополис, который проходит сегодня.
«Одним из проектов виртуальной зоны станет «супермаркет» типовых региональных и муниципальных цифровых решений, что ускорит и удешевит реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в регионах», — приводит подробности предложения ТАСС.
Напомним, что сейчас на территории Иннополиса функционирует одноименная ОЭЗ для IT-проектов в целом.ЭкономикаТехнологииIT Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым