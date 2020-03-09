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В Татарстане может появиться «виртуальная» ОЭЗ для региональных IT-проектов

13:13, 09.03.2020
В Татарстане может появиться «виртуальная» ОЭЗ для региональных IT-проектов
Фото: Реальное время

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин предложил вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко создать в Татарстане «виртуальную особую экономическую зону для реализации региональных цифровых сервисов».

Предложение было озвучено в ходе визита вице-премьера в Иннополис, который проходит сегодня.

«Одним из проектов виртуальной зоны станет «супермаркет» типовых региональных и муниципальных цифровых решений, что ускорит и удешевит реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в регионах», — приводит подробности предложения ТАСС.

Напомним, что сейчас на территории Иннополиса функционирует одноименная ОЭЗ для IT-проектов в целом.

ЭкономикаТехнологииIT Татарстан
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