Дмитрий Квартальнов: «Каждый матч серии с «Нефтехимиком» получился на загляденье»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы в четвертом матче серии с «Нефтехимиком» (1:0) и выхода команды в полуфинал Восточной конференции.

Конечно, мы довольны тяжёлой победой с минимальным счётом. Концовку хорошо выстояли. Что здесь сказать? Тяжёлая серия — в каждом матче Нижнекамск очень здорово начинал, и сегодня в первом периоде нам было непросто, потом вроде вошли (в игру). Мне кажется, хорошая, быстрая, контактная игра — думаю, все четыре матча получились на загляденье, их было интересно смотреть: хоккеисты шли на шайбу, была борьба. Мы выиграли и идём дальше, Нижнекамск — молодцы, Вячеслав (Буцаев) сделал хорошую команду. Думаю, что она строилась у него — начало, предсезонная подготовка, хорошая работа, хорошая молодёжь.

«Ак Барс» пропустил 3 шайбы в 4 матчах — не допускали ошибок?

Думаю, ошибки всегда были: здесь и вратарь здорово (провёл матчи), и оборона где-то сыграла неплохо. Моментов было достаточно — в предыдущей игре не дотерпели, получили гол. Играть было тяжело и интересно, серия могла повернуться в любую сторону. Нам повезло больше.

По большинству вопрос. Почему никак не получается реализовать?

Тяжело. Опять же говорю, мы играем с хорошей командой, вратарь у них хорошо играл, особенно, в Нижнекамске. Пока так.

У первого звена низкая результативность. Видите причину этому?

Началось совершенно другое соревнование. Они проводят на льду львиную долю времени, здесь никаких вопросов — они играют в меньшинстве, против них тренер соперника ставит своих лучших игроков. Мы довольны их игрой. А то, что они не забили… Они вносят неоценимый вклад в наши победы.

У команды будет десятидневная пауза. Это хорошо, потому что можно восстановиться, или плохо, потому что игровой тонус потеряется?

Согласен, за 10 дней игровой тонус уйдёт. Но будем работать, отдохнём, залечим травмы. Игра была выхлестывающая, где-то ребята подустали. Ритм немного мы утратим, но ничего: думаю, это такое соревнование, что судья бросит шайбу — и началось.

Чем команда будет заниматься 10 дней?

Есть план подготовки команды, мы знаем, как вести себя в плей-офф. Отдохнём и, конечно, поработаем, — сказал Квартальнов.