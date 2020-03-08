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Эксперты КФУ рассказали, как изменилась роль женщины в обществе — видео

19:57, 08.03.2020
Эксперты КФУ рассказали, как изменилась роль женщины в обществе — видео

Последние исследования показали, что женщинам часто приходится отказываться от своих амбиций ради семьи. При этом женщины играют все большую роль в социуме, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ранее основная гендерно-ролевая модель для женщин была связана с семьей: она была матерью, женой. Теперь же значительную долю в жизни женщины занимает работа, карьера, считает профессор кафедры Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

Общество Татарстан
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