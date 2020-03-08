В Казани выставили на продажу кафе, в котором дважды побывала «Ревизорро»

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На площадке бесплатных объявлений выставили на продажу казанское кафе Woki-Toki, меню которого строится на японской кухне. Владелец кафе намерен уступить заведение за 400 тысяч рублей.

Кафе известно тем, что в нем дважды побывала ведущая известной программы «Ревизорро» Елена Летучая. При этом (что не очень характерно для программы) в первый визит она осталась довольна заведением и порекомендовала его посетителям. Через год она вновь побывала в этом кафе, и пожаловалась на грязь в зале и санузле — и повторно рекомендовать его уже не стала.