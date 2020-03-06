Минниханов: Татарстану нужно 100 млрд рублей на создание инфраструктуры для нового жилья

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Татарстану понадобится около 100 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры для нового жилья. Об этом заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов. Он добавил, что в этом вопросе республика надеется на помощь федерального центра.

Напомним, что Татарстан планирует нарастить объемы ввода жилья к 2024 году до 3,6 млн кв. м.

— Опасений нет, что [столько] построим. Но есть проблемы создания социальной инфраструктуры и покупательской способности. Ипотечные ставки надо снижать до 5%, — заявил Минниханов.