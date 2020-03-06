Минниханов: Татарстану нужно 100 млрд рублей на создание инфраструктуры для нового жилья
Татарстану понадобится около 100 млрд рублей на создание социальной инфраструктуры для нового жилья. Об этом заявил сегодня президент республики Рустам Минниханов. Он добавил, что в этом вопросе республика надеется на помощь федерального центра.
Напомним, что Татарстан планирует нарастить объемы ввода жилья к 2024 году до 3,6 млн кв. м.
— Опасений нет, что [столько] построим. Но есть проблемы создания социальной инфраструктуры и покупательской способности. Ипотечные ставки надо снижать до 5%, — заявил Минниханов.Общество Татарстан
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