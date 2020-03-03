«Уфа» выразила протест из-за работы судей на матче с «Краснодаром»

«Уфа» направила в Российский футбольный союз (РФС) официальный протест по работе судейской бригады в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (0:2).

Уфимский клуб утверждает, что судьи допустили несколько технических ошибок.

В частности, в «Уфе» недовольны решением арбитра встречи оставить без второй желтой карточки защитника «Краснодара» Да Силва Панталеао Кайо Фернандо (Кайо) на 69 и 90+4 минутах. По мнению уфимцев, удаление игрока могло бы изменить ход матча и результат игры в целом.

Отмечается, что в конце встречи Кайо травмировал нападающего «Уфы» Андреса Вомбергара.

Напомним, по итогам матча 20-го тура «Уфа» уступила «Краснодару» (0:2).