Минниханов обсудил с главой МИД Сербии прямое авиасообщение и обмен студентами

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем. Они обсудили увеличение товарооборота, прямое авиасообщение и обмен студентами.

Минниханов напомнил, что по итогам 2019 года товарооборот между Татарстаном и Сербией увеличился почти в 2 раза и превысил $100 млн. По его мнению, потенциал роста есть в сферах нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, автомобилестроения и производства компонентов к ним, ИТ и других высоких технологий, медицины и фармацевтики, АПК и др., передает пресс-служба президента РТ.

Глава республики выразил заинтересованность в запуске прямого рейса в Сербию. Кроме того, он поднял вопрос обмена студентами как формы укрепления взаимных связей.

«В вузах Татарстана обучается свыше 17 тыс. иностранных студентов, в том числе 4 студента из Сербии. Будем рады увеличению их числа», — добавил Минниханов.

Ивица Дачич поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации визита сербской делегации, которая прибыла в Казань на заседание Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.