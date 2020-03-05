В Татарстане приставы подарят женщинам цветы
Завтра судебные приставы Татарстана присоединятся к всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню.
Судебные приставы помогут узнать о задолженностях с помощью электронных сервисов ФССП России, а всем представительницам прекрасного пола вручат тюльпаны.
Весенняя акция пройдет в ТЦ «Мега». Всероссийская акция пройдет и в других крупных регионах России.Общество Татарстан
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